حريق في مستودع للإطارات يعيد النيران إلى مرفأ بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اندلاع حريق في مستودع للإطارات في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت، وشوهدت ألسنة النيران والدخان تغطي سماء المنطقة، ويجري التعامل مع الحريق من الفرق المختصة للدفاع المدني.

وقال مصدر عسكري لبناني إن حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.