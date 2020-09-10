"مصر للطيران" تسير 43 رحلة بـ4300 راكب الجمعة

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، 43 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمسترادم، وأثينا، وبودابست، وكوبنهاجن، وباريس، وروما، وفرانكفورت، ولندن، وميونيخ، وميلانو، وبرلين، ولارناكا، وجوبا، ونيروبي، ودوالا، والخرطوم، والشارقة، وإربيل، وبيروت، والبحرين، ونيويورك.

كما تسير الشركة 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، واسطنبول، وبغداد، ورحلتين استثنائيتين إلى كل من الرياض، والمدينة المنورة، و6 رحلات داخلية، بمعدل رحلتين جويتين إلى الغردقة، وشرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، وأسوان، إضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4300 راكب.