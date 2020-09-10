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محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها

كتب:

حسن صالح
11:24 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، اليوم، التي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على مساحة ٤٦ فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد.

يرافقه اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظه والمهندس   علي ابوعقيل السكرتير العام المساعد والمهندس  علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها والاستاذ احمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها .

وخلال الزيارة شدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الأداء حيث أبدى بعض الملاحظات بالنسبة لاستكمال توصيل المرافق بالنسبه للاند اسكيب، بخارج المنطقة الاستثمارية كما وجه إلى سرعة الإنتهاء من تركيب البلدورات.

  كما وجّه إلى زراعة أشجار ونخيل ومسطحات خضراء علي مساحه 15ألف متر وعمل شبكة ري بها كما طالب بسرعة الإنتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة و فتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة

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