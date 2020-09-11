المايسترو عبدالستار: السنباطي كان مطربا قويا بصوت ذهبي

قال المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، إن سعيه لكتابة الدكتوراة الخاصة به عن الملحن رياض السنباطي جاء لكونه لم يتلق حقه في مجال الغناء، وكان مطربا قويا ويملك صوتا ذهبيا: "أطلقوا عليه بلبل المنصورة".

وأضاف "عبدالستار"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قام بغناء 51 قصيدة ولكنهم لم يلقوا رواجا كبيرا كباقي مطربي عصره في تلك الآونة، موضحا أن الراحل لم يظهر في الأفلام سوى في فيلم واحد، بينما كان دائما ما يسعى للتلحين: "أم كلثوم شدته واهتم بالتلحين أكثر من الغناء".

وأكد المايسترو أنه في الإذاعة الأهلية بالإسكندرية قديما، كان يتم تنظيم برنامج يومي للسنباطي مدته ربع ساعة لعزف العود وغناء أغاني قصيرة في تلك الآونة، مشيرا إلى أن السنباطي قد نشأ في منزل موسيقي ولم يعشق التعليم: "مكنش بيحب التعليم، وكان بيروح لنجار جنب بيته يتعلم منه العود، وفجأه أبوه اكتشف أنه بيغني كويس أوي".