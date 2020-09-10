مي فاروق: تغنيت بألحان رياض السنباطي بسن 16 عاما

قالت المطربة مي فاروق، إنها في بداية غنائها لألحان الراحل رياض السنباطي، كانت ترى أن ذلك أمرا صعبا، لكنه مع الوقت أشعرها بكونها متمكنة من الغناء.

وأضافت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مثل تلك الألحان، تحتاج إلى المذاكرة ومعرفه المعاني الموجودة في كلمات الأغاني، حتى تستطيع إيصالها للجمهور: "فكرة أني أغني قصيدة دي كانت حاجة صعبة".

وأوضحت أن أول مرة قامت غنت كلمات وألحان السنباطي، عندما كان عمرها 16 عاما: "كان عمل حيرت قلبي معاك، وكنت فاهمة الكلمات بس كنت لسه عيلة صغيرة".