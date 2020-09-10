خبير مصرفي: نتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية

توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، ألا تخرج قراءة التضخم في شهر أغسطس، عن النطاق المسجل في شهر يوليو، لترتفع 0.5% شهريًا و4.4% سنويًا، ليصل متوسطها بنهاية العام الحالي 5.5% سنويًا.

وأضافت فى تصريح لـ"الوطن": "أما قراءة مؤشر التضخم العام في الحضر، من المتوقع أن تسير على النهج ذاته، لتسجل 0.6% شهريًا، و4.2% سنويًا، وليصل متوسطها بنهاية العام الحالي 5.3% سنويًا، في ضوء ذلك، نتوقع تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي".

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها الخميس 13 أغسطس 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم، عند مستوى 9.75%.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 من 5.6% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019.

فيما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، إلى 3.6% في أغسطس الماضى، مقابل 6.7% للشهر نفسه من العام السابق، وتراجع معدل التضخم الشهرى 0.3% في أغسطس الماضي عن يوليو الماضي.

وأرجع الجهاز، الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -10.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -4.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -2.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة -0.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة -0.3%.

وأشار الجهاز إلى تراجع المعدل العام للتضخم الشهرى، رغم زيادة أسعار مجموعة خدمات النقل، بنسبة 7.4%، وعدد من مجموعات المنتجات والأجهزة والمُعَدّات الطبية، بنسبة 3.2%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 1.8%، بالإضافة إلى سلع وخدمات أخرى.