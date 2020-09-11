"مايكروسوفت": قراصنة من 3 دول يهاجمون الحملات الانتخابية الأمريكية

قالت شركة مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، إنها رصدت إشارات تظهر نشاط قراصنة من 3 دول في مجال التجسس، والتدخل في الحملات الانتخابية الرئاسية بالولايات المتحدة، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وذكرت مايكروسوفت، اليوم، بأن القراصنة يعملون في روسيا والصين وإيران، مشيرًا إلى أن هؤلاء يستهدفون الحملات الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، على حد سواء.

وتعليقًا على هذه المعلومات، قال كريستوفر كريبس، كبير المسؤولين الإلكترونيين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن تحذير مايكروسوفت جاء متسقًا مع بيانات سابقة صادرة عن أجهزة المخابرات بشأن التجسس الروسي والصيني والإيراني على أهداف مرتبطة بالانتخابات، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وذكرت مايكروسوفت أن المجموعة الإجرامية الرقمية الروسية التي حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، تحاول حاليًا اختراق حسابات البريد الإلكتروني لعاملين من كل الأطياف السياسية في أمريكا.

وتستهدف مجموعة، مقرها الصين، الحملة الانتخابية لجو بادين، فيما يواصل فريق قراصنة من إيران مهاجمة حسابات مرتبطة بدونالد ترامب قبل الانتخابات المرتقبة المقررة في 3 نوفمبر.

وقال رئيس وحدة الأمن السيبراني في مايكروسوفت، توم بريت، إن مجموعة "سترونتيوم" الروسية التي تطرق إليها تقرير المحقق مولر في التدخلات الروسية بالحملة الرئاسية على الحزب الديمقراطي 2016، تعمل حاليًا على جمع بيانات تسجيل الدخول أو مساومة المستشارين السياسيين، ومراكز الأبحاث وأعضاء الأحزاب السياسية.

وذكر أن المجموعة تحاول التمويه على نشاطها، عبر اعتماد أكثر من 1000 عنوان بروتكول إنترنت كل يوم.

وأضاف: "نكشف عن مثل هذه الهجمات، لأننا نعتقد أنه من المهم أن يعرف العالم التهديدات التي تلاحق الديمقراطية".