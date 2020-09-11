التصريح بدفن جثة ضحية حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر في بنها

قررت نيابة طوخ التصريح بدفن جثة مواطن، اليوم، لقي مصرعه في حادث مروع على الطريق الحر بنطاق مدينة "طوخ" كما قررت النيابة الاستعلام عن حالة 17 مصابًا في الحادث وندب مهندس فني لفحص السيارتين وسؤال قائديها في محضر رسمي لبيان المتسبب في وقوع الحادث.

تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر بنطاق مدينة طوخ، وجرى إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير الأمن، وانتقل على الفور العميد عبدالعظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ لمكان الواقعة.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين "ميكروباص" بعد انفجار الإطار الخلفي لإحدى السيارتين فاختلت عجلة القيادة فى يد قائدها واصطدمت بالثانية من الخلف ثم انقلبت وسط الزراعات، وأسفر الحادث عن إصابة 17 راكبًا ووفاة شخص واحد، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفيات طوخ وبنها ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام حركة السيارات.