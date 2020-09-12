أسعار الفاكهة اليوم السبت 12-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم، السبت 12 سبتمبر الجاري، والتي تنوعت بين المانجو والعنب والتفاح كالتالي:

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

البلح

تراوح سعر البلح ما بين 8 إلى 20 جنيهات.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

الجوافة

ووصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 15 جنيهًا.