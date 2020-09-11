ندوة تثقيفية حول أورام الثدي وأمراض القلب للسيدات بمطروح

نظمت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمطروح، ندوة للسيدات بمديرية الأوقاف بحضور العاملين وشيوخ المديرية، حول الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19" والتغذيه السليمة وكيفية مكافحة التدخين وأهميه التباعد الاجتماعي.

وأكدت أكيرة محمد بالإدرارة الصحية، أهمية الوقاية من أمراض القلب والضغط، ونشر الوعي عن أهمية مبادرة الكشف المبكر لأورام الثدي، والأماكن المتاحة للكشف على مستوى المحافظة.

ووجه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزاره الصحة بمطروح، بضرورة تكثيف نشر الوعي الصحى وأهميته، طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.