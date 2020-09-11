نظموا 6 قوافل علاجية.. محافظ كفر الشيخ يُكرّم فريقًا من الطب البيطري

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفريق البيطري بمعهد بحوث التناسلية بالهرم، برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، مدير المعهد، تقديرًا لجهودهم في تدشين 6 قوافل علاجية وندوات توعوية للمزارعين، وندوات للأطباء البيطريين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، تماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة الدكتورة هنية الاتربى.

شارك في فاعليات القوافل الدكتور نادر رشاد نصار، مشرف القوافل بالمعهد، والدكتور رشاد حامد، والدكتور محمد زينهم، والدكتور أيمن الصياد، مسؤولي قافلة باحثي معهد بحوث التناسلية بالهرم، والدكتور أيمن عبد اللاه ،مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.