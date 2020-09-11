قافلة بيطرية تفحص وتعالج 3148 حيوانا في كفر الشيخ

شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية، اليوم، لباحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، وبحضور الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة بمشاركة معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، لعلاج الحيوانات من الأمراض المتعددة، وتستمر القافلة من الفترة من 5 سبتمبر إلى 10 سبتمبر الجاري.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن القافلة نظمت ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الإنتاج الحيواني، كما عقد أعضاء القافلة لقاءات للتوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق، وجرى تنظيم 6 قوافل تمكنت من فحص وعلاج 3148 حيوانًا، بينهم 1938 حيوانًا تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا، كما فحصت القافلة 11 طلوقة تستخدم في التلقيح الطبيعي، وعلاج 1199 باطنيا، وتحصين 873 بالتحصينات غير السيادية، وإجراء 64 عملية جراحية، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1016 مستفيد من صغار المربين.

وأضاف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن القافلة دربت 62 طبيبًا من الأطباء البيطريين الحكوميين وغير الحكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية، بما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير.