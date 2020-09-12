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ميادة الحناوي تطمئن جمهورها: صحتي ممتازة جدا

كتب:

محمد عزالدين
01:21 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
ميادة الحناوي

ميادة الحناوي

طمأنت الفنانة ميادة الحناوي جمهورها عن حالتها الصحية، قائلة: "أنا الحمد لله صحتي ممتازة جدا جدا، واموري كلها تمام"، موضحة انه قبل ظهور فيروس كورونا كانت لديها حفلة في موازين بالمغرب، واصفة بأنها من أجمل الحفلات.

وأضافت "الحناوي" خلال تسجيل صوتي لها عرضه برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلاني، أنها شاركت في حفلة أيضا في لبنان وتونس، واجهت فيها ظرف صعب نسبيا، "الناس افتكرت فيا شي واختل توازني بس لأن الميكروفون ما كان متين".

وأكدت أنها لا تعاني من أي أزمة مرضية، والدليل على ذلك أنها استكملت الحفلة، "الناس طلعت إشاعات إن ميادة راحت المستشفى ورجعت كفت الحفلة، فيلم هندي، وهذا بيصير مع كل العالم مش بس معي، وسبب بعدي كورونا ما في طيران ولا حفلات غير الحفلات الخاصة".   

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