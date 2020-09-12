في 10 نقاط.. تعرف على نتائج زيارة وزير الري لجنوب السودان

أنهى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والوفد المرافق له، الزيارة الرسمية لجمهورية جنوب السودان، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، بحث خلالها تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في مجال الموارد المائية والري، تلبية لدعوة "مناوا بيتر قادكوث"، وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتستعرض "الوطن"، في عشر نقاط أهم نتائج الزيارة.

1- تم إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.

2- تم تفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان.

3- التقى الوزير المصري برئيس جمهورية جنوب السودان، الذي أعرب عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات.

4- التقى الوزير أيضا "رياك مشار"، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد خلال اللقاء أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان.

5- التقى الوزير أيضا "تعبان دينج"، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي أعرب عن شكره لمصر على ما تقوم به من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية لتوفير المياه النقية.

6- استقبل وزير الكهرباء والسدود بجمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبدالعاطي والوفد المرافق مرحباً به في جنوب السودان معرباً عن شكره وتقديره لمصر على جهودها لتنمية دولة جنوب السودان.

7- وقّع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ونادية اروب، وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان، اتفاق تعاون لمشروع تطوير وتأهيل نُظم الري بمزرعه مريال باي بمدينة واو.

8- قام "عبدالعاطي" و"مناوا بيتر قادكوث"، وزيرا الموارد المائية والري بمصر وجنوب السودان، بمتابعة تقدم سير العمل في مشروع إنشاء 6 محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

9- قام الوزيران أيضا بتفقد العمل بمحطة المستشفي القبطي بمونيكي وشهدا انطلاق المياه من البئر وتفقد مكونات المحطة وسير العمل في الخزان العلوي.

10- قام وزيرا الري المصري والجنوب سوداني بزيارة للبئر الجوفي بسكن طلاب جامعة جوبا ضمن مشروع انشاء محطات المياه الجوفية.