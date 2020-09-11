 المفتي: لا تجوز الصلاة في مسجد مبني على أرض مغتصبة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن جميع العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج تثمر شخصا صالحا يؤدي دوره في المجتمع ولا يخالف القانون.

وأشار "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، إلى أن بناء مسجد على أرض ليست مملوكة لشخص لا يجوز إلا بإذن مالكها، ويجب أن يرخص بطريقة جيدة ويبنى بطريقة منظمة حتى تكون الصلاة فيه مقبولة، متابعًا: "بناء مسجد على أرض مغتصبة لا يجوز الصلاة فيه.. يأثم من يصلي فيه".

وتابع: سيدنا محمد لما ذهب إلى المدينة المنورة وأنها أرض الله وكان من الممكن أن يبني مسجدا في أي مكان إلا أنه استأذن أصحاب المكان الذي بركت فيه الناقة ليبني مسجده".

وأضاف أنه لا يجوز الاعتداء على الملكيات الخاصة، ملكية الدولة والأفراد محمية، لا يجوز لأحد أن يعتدي على ملك آخر حتى لو شبر من الأرض، سيحاسب عنه يوم القيامة، متابعًا: "أنه عند بناء مسجد على أرض دولة يستأذن من الدولة أولًا، ولو رفضت الدولة ينبغي أن لا نصلي فيه ويهدم".