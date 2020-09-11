معارض قطري يفضح فبركة الأخبار وغياب الرقابة على الموازنة في الجزيرة

قال المعارض القطري خالد الهيل، إنه كان يعمل في الخزانة العامة لدولة قطر، كان يتساءل حول التدقيقات المالية للسنوات الماضية، مشددًا على أنها لم تكن غير موجودة.

وأضاف الهيل، خلال حواره مع فضائية "العربية"، أن شركة ديلويت عندما عملت على مراجعة الموازنة القطرية، لم تعرف من أين تبدأ، أو كيف تتصرف، وهذا بسبب عدم وجود رقابة بشكل عام.

وتابع، أن منظمة قطر الخيرية وغيرها من المنظمات، تستخدمها الحكومة القطرية، من أجل تنفيذ أجندتهم كغطاء سياسي أو غطاء لدعم هذه المنظمات.

وفضح الهيل، آلية صنع الجزيرة القطرية لإخبارها، مشيرًا إلى أنها تمتلك مراكز استشارية تخلق المعلومة الكاذبة، ويروج لها بمصدر آخر، وتنشرها قناة الجزيرة بناء على مصدر من منظمة أو وكالة ما.