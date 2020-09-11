الحكم على بديع والبلتاجي وآخرين في أحداث قسم العرب غدا

تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، غدا، حكمها على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الأسبق، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، في قضية أحداث قسم شرطة العرب ببورسعيد، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013، وتحمل رقم 367 لسنة 2013 جنايات قسم العرب.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات.

كما نسبت إليهم القتل العمد لـ5 أشخاص، والتحريض عليه، والشروع فى قتل 70 آخرين، والتحريض عليه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير على رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.

وكان النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وصدرت بحقهم أحكام بالإدانة تراوحت بين المؤبد والمشدد، وألغتها محكمة النقض، وأعادت محاكمتهم مجددا.