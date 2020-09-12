ميادة الحناوي: مشتاقة لمصر الله يحمي رئيسها وأهلها

عبرت الفنانة ميادة الحناوي، عن اشتياقها الكبير لمصر وشعبها، قائلة: "أنا مشتاقة كتير للشعب المصري، وبحييه من كل قلبي، اشتقت لهم كتير وحشوني كتير، أتمنى لمصر الحبيبة الازدهار والاطمئنان والسكينة، وللشعب الرائع الذواق اللي أنا بحبه حب لا يوصف، مصر بالنسبالي بلدي الثاني، الله يحمي مصر وأهل مصر ورئيسها".

ووجهت في رسالة صوتية، خصت بها برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة ten، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقالت "أحيي الأستاذ هاني، الذي أحبه كثيرا من كل قلبي، وأشد على يديه لأنه يمنع التدهور في الأغنية العربية".

وتابعت: "قلتها من قبل 15 سنة في ايد خفية، نحن نمر بمرحلة مش حلوة، عندك الأصوات الكبيرة زي عبدالحليم حافظ مع حفظ الألقاب وأم كلثوم إذا بيطلعوا اليوم ما بيمشي حالهم".

وعن مهاجمة هاني للأغاني والفن الهابط، قالت "لما اتخذ القرار فيه ناس هاجمته على فيسبوك ودي قلة أدب بيقولوله انت مالك ومالنا، لان فيه شريحة من الجمهور اتعلموا على الفن الهابط حرام، بنشوف كل القنوات الفضائية بتعرض أغاني لمطربات ومطربين معاهم بنات ملابسهن عارية، هادا صار الفن ما عاد فيه فن راقي ونضيف غير قليل".

وأشارت أن على مدار 35 سنة وضعت بصمة، صحيح اتجهت للتغيير لكن لم تتخل عن الأغاني الطربية.