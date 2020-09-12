ميادة الحناوي توجه رسالة عتاب لمحسن جابر بشأن أغنياتها: أوفي بوعدك

طلبت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، أن يفي محسن جابر بوعده للجمهور، ويطرح الأغاني المؤجل طرحها منذ سنوات.

وأضافت في رسالة صوتية خصت بها برنامج "المساء مع قصواء" المعروض على قناة ten: "قلت لمحسن جابر يا ريت تنزل الأغاني، قالي والله بنزلهم يا ميادة، مش أنا اللي وعدت الناس هو اللي وعد الناس أربع مرات أو خمس مرات".

وقالت ميادة: "تاريخي، أتاري كله كلام في كلام، هو اللي قال للناس، اللوم مش عليا اللوم عليه، طالما وعد الناس المفروض يوفي، القصة صار لها اربع او خمس سنين".

وعن جديدها، أوضحت "فيه جديد لكن الكاسيت ما بيجيب همه نهائيًا، الاغاني بتنزل على الموبايل على فيس بوك ما عاد فيه شركات إنتاج غير روتانا، والتي معها مطربين كتير وكلهم بتعملهم حفلات.

ووجهت الفنانة ميادة الحناوي، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقالت "أحيي الأستاذ هاني، الذي أحبه كثيرا من كل قلبي، وأشد على يديه لأنه يمنع التدهور في الأغنية العربية".

وتابعت: "قلتها من قبل 15 سنة في ايد خفية، نحن نمر بمرحلة مش حلوة، عندك الأصوات الكبيرة زي عبدالحليم حافظ مع حفظ الألقاب وأم كلثوم إذا بيطلعوا اليوم ما بيمشي حالهم".

وعن مهاجمة هاني للأغاني والفن الهابط، قالت "لما اتخذ القرار فيه ناس هاجمته على فيسبوك ودي قلة أدب بيقولوله انت مالك ومالنا، لان فيه شريحة من الجمهور اتعلموا على الفن الهابط حرام، بنشوف كل القنوات الفضائية بتعرض أغاني لمطربات ومطربين معاهم بنات ملابسهن عارية، هادا صار الفن ما عاد فيه فن راقي ونضيف غير قليل".

وأشارت أن على مدار 35 سنة وضعت بصمة، صحيح اتجهت للتغيير لكن لم تتخل عن الأغاني الطربية.