عاجل.. مصرع وإصابة 10 في انقلاب أتوبيس برشاح في قليوب

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس برشاح طنان السد التابع لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثث والمصابين، ونقلهم إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز قليوب بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "طنان السد" بقليوب.

وانتقل رجال الأمن والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طفلين و3 شباب وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وكشفت التحريات عن أن الضحايا والمصابين جميعهم أقارب، وأثناء عودتهم من حفل زفاف اختلت عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس فانقلب في الرشاح. وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.