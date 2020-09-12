رئيس اتصالات النواب: التحول الرقمي في مصر سيصل لـ 100% خلال أشهر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تتحول إلى مجتمع رقمي، وخلال أشهر قادمة ستصل نسبة التحول الرقمي في مصر لـ100%، مضيفًا أن أزمة كورونا ساهمت في إنجاز الدولة في هذا المسار بشكل كبير.

وقال بدوي، خلال حواره مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن وزارة الاتصالات قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بتوصيل التحول وتطبيق التحول الرقمي في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية، وتم ذلك في أقل من عام بتكلفة تصل لمليارات، لافتًا إلى أن نسبة التحول الرقمي فى مدارس التعليم الثانوية تصل لـ 70% وجارٍ العمل للانتهاء من باقي المدارس.

وأشار إلى استعدادات وزارة الاتصالات لتطبيقات التعليم عن بُعد في العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "يتم تغيير كل الكابلات النحاسية الموجودة وتحويلها لفايبر".

وكشف أن الإقبال المنزلي على الإنترنت ارتفع بنسبة 97%، وارتفع خلال أزمة كورونا لأكثر من 117%.