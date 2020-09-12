5 أغنيات جمعت بليغ حمدي وعدوية

بليغ حمدي.. صاحب موهبة خالدة على مدار الزمن، استطاع بنغماته أن يسحر كوكب الشرق أم كلثوم، وأن يُجبر الشيخ النقشبندي الذي تخوف من التعامل معه على أن يقدم أشهر ابتهالاته الدينية ويخلع له عمامته من شدة إعجابه به، وفي الوقت نفسه يتعاون مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية في عِز الهجوم الذي كان يصبه البعض تجاه "عدوية"، إلا أن ملك الموسيقى أبى أن يستمع إليهم، فهو عاشق للفن بكل ألوانه.

قدّم بليغ حمدي، الذي تمر اليوم ذكرى رحيله الـ27، نحو 5 أغنيات مع أحمد عدوية، وحققت نجاحًا كبيرًا.

القمر مسافر

"دقيت على الأبواب قالوا كفاية.. وناديت على الأحباب قالوا كفاية ومين هيرد.. ده القمر مسافر والسهر مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر".

من كلمات أغنية "القمر مسافر" التي كتبها ولحنها بليغ حمدي للفنان أحمد عدوية، وقام "بليغ" بـ"دندنتها" على عوده بصوته "كل الناس في غربة ومين هيسأل عني، ما إحنا قريبين وهما قريبين لكن من سنين كلنا مسافرين".

آلا أونا

"آلا أونا ياعشاق آلا أونا وعدونا ياقلبي وبلفونا.. أتاريه ده مزاج فيه العداد على غيرنا رسي واحنا باعونا"، من كلمات أغنية "آلا أونا" التي كتبها بهجت قمر، ولحنها بليغ حمدي، وغناها أحمد عدوية، "قلقونا والله يسامحهم منونا بغرام ووصال.. وأتاريهم عشان رواياتهم درمغنا كل اللي اتقال.. فرحناهم عززناهم قدمناهم واتأخرنا، نغنغناهم كبرناهم واحنا صغرنا".

ياختي اسملتين

"ياختي اسملتين عليكِ رمشي عين هو سبب دوختي.. ياختي اسملتين وحبة يا أحلى من حلوين أروبا والله بنظرة عين ياشابة ما عرفت أنا فين" من كلمات أغنية "ياختي اسملتين" والتي كتبها حسن أبو عتمان، ولحنها بليغ حمدي، وغناها أحمد عدوية "ياختي اسملتين يافلة م الرمش اللي شاف ماصلى.. هما حسدونا ولا مش م الموعودين".

بنج بنج

"عجيب ياواد بنج.. عنيك اللي بتجرح هى الدوا والبنج.. قليل منك قليل وعنيك مشوار طويل، ده عنيك للسيما كاميرا وأنا للتمثيل بميل"، من كلمات أغنية "بنج بنج" والتي كتبها حسن أبو عتمان، ولحنها بليغ حمدي، وغناها أحمد عدوية "عيوني شريط وخام وإنت بتملاه غرام.. وقلبي شاشة بيضا يكحلها الغرام".