وفاة الممثل عبدالرازق الشيمي فرعون السينما المصرية

رحل الممثل عبدالرازق الشيمي، الشهير بـ"فرعون" عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على أثرها مستشفى الهرم، حيث صعدت روحه إلى بارئها.

وأعلن محمد الشيمي، شقيق "عبدالرازق" نبأ الوفاة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم، والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرًا".

وكان عبد الرازق الشيمي قد تعرض لأزمة صحية الشهر الماضي، حيث دعا له شقيقه بقوله: "ربنا يقوّمك بالسلامة ويخفف عنك ويجعل تعبك في ميزان حسناتك ويشفيك يا ابن أمي وأبويا ودايمًا سند الأخ لا يعوض.. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ وأنت الشافي شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم اشفِه واشفى المرضى أجمعين".

عبدالرازق الشيمي يُعد من أشهر كومبارسات السينما المصرية، حيث اشتهر في أعمال عدّة، كان آخرها "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، كما شارك في "بلية ودماغه العالية" و"زيزينيا 2"، و"الرجل الآخر" و"يوميات ونيس" و"لن أعيش في جلباب أبي" ومسرحية "عفروتو".