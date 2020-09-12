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"الكيمياء الحيوية للجميع" مبادرة للتوعية بكيفية التعامل مع الأدوية

كتب:

بسمة عبدالستار
09:48 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتورة نادية حمدي مؤسس مبادرة الكيمياء للجميع

الدكتورة نادية حمدي مؤسس مبادرة الكيمياء للجميع

كشفت الدكتورة نادية حمدي، مؤسس مبادرة الكيمياء للجميع، وأستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، تفاصيل إطلاق مبادرة "الكيمياء للجميع"، لتوعية المصريين بالطرق السليمة للتعامل مع الأدوية.

وقالت حمدي، خلال مداخلة على فضائية القناة الأولى، إن "مبادرة الكيمياء الحيوية للجميع"، تستهدف تصحيح المفاهم الخاطئة، حيث انتشرت الفترة الماضية كلام كثير، وسحب المواطنون كميات أدوية بطريقة خاطئة خلال أزمة فيروس كورونا.

وواصلت: "هناك أزمة في تعاطي الأدوية بشكل خاطيء، حيث يتشارك بعض المواطنين نفس "الروشتة" للعلاج والتخسيس، وعاوزين نفهم الناس إيه الأخطاء من خلال فيديوهات ورسومات وإيه الصح وكيفية الأكل السليم".

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