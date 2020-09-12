المهندسين تبدأ سلسلة محاضرات للأعضاء عن حقوق الاستشاري والمقاول

تنطلق اليوم السبت، أولى المحاضرات المجانية التي تقدمها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، عن حقوق المهندس الاستشاري والمقاول بالموقع، ومن المقرر أن تشمل المحاضرات المقبلة موضوع فحص المنشآت الخرسانية.

وتقدم الشعبة برئاسة المهندس أحمد رمزي، محاضرات مجانية لكل مهندسي مدني يقدمها كوكبة ونخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار ستة أسابيع، بحسب بيان للنقابة.

وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية، بحسب بيان للنقابة، إن الشعبة تسعى للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدني، موضحا أن الفكرة جاءت بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لثقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، وذلك دون أن يتكلف مبالغ ربما لاتناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.