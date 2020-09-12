تطوير 782 مكتب بريد بتكلفة 3.2 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البريد المصري يشهد تطورا كبيرا ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وذلك في ظل ما يتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار واسع على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن البريد يشهد تطورا كبيرا من حيث الشكل والمضمون، كما يتم تنفيذ خطة للتوسع في فروعه لتحقيق انتشار أكبر للحد من التزاحم للتخفيف على المواطنين. مشيراً أنه تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي، وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 3.2 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال افتتاحة ثلاثة مراكز خدمات بريدية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، ومنشية البكرى، وقصر الضيافة بحى مصر الجديدة لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتطوير العاملين بالهيئة القومية للبريد وتنمية مهاراتهم؛ بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتيسير المعاملات الحكومية، وتوفير منظومة تقدم خدمات متميزة تليق بالمواطن المصري.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مكاتب البريد التي تم افتتاحها اليوم تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف إحداث طفرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن مكاتب البريد أصبحت منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها الحصول علي خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول علي براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.