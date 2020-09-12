تأجيل محاكمة متهم في أحداث قسم مدينة نصر لـ14 نوفمبر

تأجيل محاكمة متهم في أحداث قسم مدينة نصر لـ14 نوفمبر
كتب:
هيثم البرعى
04:23 م | السبت 12 سبتمبر 2020
المستشار محمد السعيد الشربيني
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 14 نوفمبر المقبل، للمرافعة.
ونسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة، والتخريب وإتلاف الممتلكات ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.