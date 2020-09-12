تأجيل محاكمة متهم في أحداث قسم مدينة نصر لـ14 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 14 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة، والتخريب وإتلاف الممتلكات ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.