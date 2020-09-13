ذكرى "بيكاسو كاريكاتير مصر" في بيت مسؤول بلجيكي: هنفذ حلمه بمعرض مشترك

"بيكاسو الكاريكاتير" و"فيلسوف الكاريكاتير"، ألقاب أطلقت على الفنان محمد عفت الذي كان نافذة رسامي كاريكاتير مصر على العالم، عمر غير العمر قضاه بين الألوان والأفكار الفلسفية، إنسانيات ونصائح مهنية غرزها داخل نفوس رسامي مجاله، فنه شكّل علاقات مع لغات وبلاد أخرى جمعها الإحساس، حتى جمع حكاوى ذكرياته منزل نائب السفير البلجيكي في مصر.

دعوة لملتقى كانت بداية معرفة Ludo Rochette نائب السفير البلجيكي في مصر بالفنان المصري محمد عفت، تطورت لعلاقة إنسانية وعملية دفعت المسؤول البلجيكي لإقامة حفل تأبين عفت في منزله بحضور معظم رسامي الكاريكاتير في مصر، الذي تأخر شهورا بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يروي فوزي مرسي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، لـ"الوطن"، قصة تعارف عفت بالمسؤول البلجيكي، والتي كانت قبل عامين وتحديدا في الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير بقصر الفنون بدار الأوبرا، والذي اختارت مصر فيه بلجيكا لتكون ضيفة شرف للملتقى الذي تقوم عليه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة، ما دفع نائب السفير لزيار الجمعية واجتمع مع داعم الراسمين محمد عفت والذي كان يرأس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير "فيكو مصر"، ورحبت السفارة بالفكرة ودعت فنانين بلجيكيين للمشاركة في الملتقى وهو ما تم ومن هنا لم ينقطع "لودو" عن الجمعية أو "عفت".

شهور قليلة وتأتي الذكرى الأولى لوفاة محمد عفت، إلا أن قبل أيام وتحديدًا في 10 سبتمبر الجاري أقام المسؤول البلجيكي حفل تأبين "عفت" والذي كان مقرر إقامته في 10 مارس الماضي وفقا لجدول "لودو"، وكان بعد وفاة عفت بنحو 3 أشهر، إلا أن "كورونا" منعت إقامته، وينفذ بعد 6 أشهر أخرى، لتكريم الرسام المصري الذي أهداه لوحة من أعماله لتشيجعه ودعمه الدائمين وحضوره لكل معارض الكاريكاتير وكذلك الملتقى السادس بعيدا عن المسمى الوظيفي الرسمي.

ذكريات "عفت" الإنسانية ونصائحه العملية، أهم ما ورد في حكاوي الحفل، ليقول "مرسي"، إن الجميع روى مواقف إنسانية عن عفت وكيف كان يحثهم على المشاركة في المسابقات العلمية لدرجة طباعته للمسابقات وتوزيعها على رسامين الكاريكاتير للمشاركة، وكونه واحد من أهم فناني الكاريكاتير في مصر، حيث كان حلقة الوصل بين مصر وبين العالم كله من خلال مجلة الفراعنة التي كانت تحاول تعريف العالم كله بالكاريكاتير المصري.

حضر ابن شقيقة "عفت" حفل التأبين الذي استمر قرابة الساعتين، وتحدث فيهم نائب السفير البلجيكي عن إعجابه بأعمال عفت وبساطته واستخدام الألوان، وعن الفترة التي تعرف عليه فيها.

وقرر حضور الحفل تحقيق أمنية عفت بإقامة معرض مشترك بين رسامي الكاريكاتير المصريين والبلجيكيين بمجرد أن تنتهي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" وإيجاد لقاح، ويستطيع أن يجتمع الجانبين في لقاء فني مميز.

محمد عفت ولد عام 1948 وتوفي في ديسمبر 2019، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية قسم ديكور،كان واحدًا من مؤسسي الاتحاد الأوروبي للكاريكاتير وأصبح المسؤول عن مصر والوطن والعربي، واشترك في العديد من المعارض المحلية والدولية.