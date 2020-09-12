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وائل جمعة وحسام غالي يعتذران عن خلافة عبدالحفيظ في الأهلي

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الوطن
06:13 م | السبت 12 سبتمبر 2020
سيد عبدالحفيظ مع رئيس الأهلي محمود الخطيب

سيد عبدالحفيظ مع رئيس الأهلي محمود الخطيب

رفض وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، وزميله حسام غالي، مدير الكرة بفريق الجونة، تولي مسئولية مدير الكرة في الفريق الأول للنادي الأهلي، خلفًا لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي بالفريق الأحمر.

وتمت مفاوضات عبر وسطاء مع نجمي الأهلي السابقين، حيث عرضت إدارة الأهلي من خلالهم على وائل جمعة وحسام غالي، لكن كليهما اعتذر للوسطاء، وهو ما تم إبلاغه لإدارة الأهلي.

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