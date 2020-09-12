الملحن أحمد شتا لـ"الوطن": علي رجب توفى فور خروجه من المستشفى

الملحن أحمد شتا "للوطن "علي رجب توفي فالمستشفي وباقي الاجراءات في منزلي

قال الملحن والموزع الموسيقي احمد شتا"للوطن" انة سيتم دفن المخرج علي رجب بعد ساعات قليله في البساتين وننتظر حاليا زوجته واولاده لكي يلقوا النظره الاخيره عليه.

واضاف شتا ،علي شعر بتعب شديد اثناء الطريق الي كلمني وذهبنا للمستشفي واجرينا اشاعات وظهرت جلطة وذبحة صدريه وفور مغادرته المستشفي توفي ،وذهبت به علي منزلي ليتم الغسل والي الان لم نقرر موعد الجنازه

توفي منذ قليل المخرج علي رجب حسبما قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للوطن ولم يتحدد موعد الجنازة أو الدفنة حتى الآن.

وُلد "علي رجب" في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية. لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج. فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999. وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد آدم"، أتبعه بعدة أفلام، منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلاً وحيداً هو "الوديعة والذئاب". وكان "رجب" يقوم باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".