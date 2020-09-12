أيمن بهجت قمر ناعيا علي رجب: رحم الله عشرة العمر

نعى الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، المخرج علي رجب.

وكتب أيمن عبر تويتر: "توفى إلى رحمة الله صديقي وعشرة العمر المخرج علي رجب البقاء لله.. الفاتحه والدعاء".

توفي منذ قليل، المخرج علي رجب حسبما قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الوطن".

وُلد "علي رجب" في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية، ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج، فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد آدم"، أتبعه بعدة أفلام، منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلاً وحيداً هو "الوديعة والذئاب". وكان "رجب" يقوم باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".