تشييع جثمان علي رجب من منزل أحمد شتا ودفنه بمسقط رأسه

قال الشاعر أحمد شتا، صلاة الجنازة على المخرج علي رجب، في مسجد المنيل الكبير بالمنيل، وبعدها سيدفن في الإسكندرية مسقط رأسه.

وأضاف شتا في تصريحات لـ"الوطن"، نحن الآن في انتظار زوجته وأبنائه، لإلقاء النظرة الأخيره عليه.

توفي منذ ساعات علي رجب بعد ازمة صحيه مفاجئة ليتوفي فور خروجة من المستشفي وُلد "علي رجب" في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية.

ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج، فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

وفى عام 2000 أخرج أول أفلامه "شجيع السيما"، الذي قام ببطولته "أحمد آدم"، أتبعه بعدة أفلام، منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلاً وحيداً هو "الوديعة والذئاب". وكان "رجب" يقوم باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".