توقيع 282 عقد بيع أراضي أملاك دولة في المطرية بالدقهلية

وقع محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، اليوم، عدد 6 عقود بيع أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينه المطرية، تمهبداً لرفعها إلى محافظ الدقهلية لاعتمادها.

وبحسب بيان لرئاسة مركز ومدينة المطرية، فإن إجمالي عدد عقود البيع المحررة بنطاق مركز المطرية حتى تاريخه، هو 282 عقد بيع أرض أملاك دولة، وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.

وذكر البيان أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 549 طلباً، تم الانتهاء من تحرير وتوقيع عدد 282 عقداً منها.

وأهابت رئاسة مركز ومدينه المطرية بجميع المتقدمين بطلبات تقنين في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 سرعه إنهاء كافه المستندات المطلوبة لتحرير عقود البيع اللازمة.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ اللازم قانوناً حيال من لا يلتزم باستكمال إجراءات التقنين، مع استرداد حق الدولة في الأراضي المملوكة لها.