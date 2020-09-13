تباين العملات العربية والأجنبية.. و18.59 جنيه أعلى سعر لشراء اليورو

تباينت أسعارالعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بداية التعاملات اليومية، وشهد الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، ، وقطر الوطني".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا ليسجل 4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء له في بنوك "بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، عودة، المشرق".

فيما سجّل بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي" أعلى سعر لشراء اليورو بـ18.59 جنيه، ولشراء الإسترليني سجل 20.44 جنيه في البنك ذاته.