الغموض يسيطر على صفقة استحواذ "STC السعودية" على نصيب "فودافون مصر"

سيطر الغموض على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية "STC" على نصيب "فودافون مصر" البالغ 55% تقريبًا، بعد أن أعلنت شركة الاتصالات السعودية، انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية.

وذكرت الشركة السعودية، في بيان لها: "انتهت مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع فودافون للاستحواذ على حصة المجموعة في شركة فودافون مصر وذلك دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة"، موضحة: "لا يوجد توافق مع الأطراف المعنية، وتمّ التفاهم مع مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحًا".

وانعكست أنباء الاتفاق على صفقة الاستحواذ، منذ بداية الأسبوع الماضي على سهم الشركة المصرية للاتصالات، والتي تمتلك 45% من قيمة "فوافون مصر"، وفقد سهم المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي 7% من قيمته، على خلفية احتمالات انخفاض قيمة عرض الاستحواذ المقدم من شركة "STC" للاتصالات السعودية على 55% من "فودافون مصر"، والتي تمتلك فيها المصرية 45%.

وأنهى سهم المصرية تعاملات الأسبوع المنقضي عند مستوى 13 جنيهًا، متراجعًا 7.1%، بعد تسجيل التداولات الإجمالية عليه 239 مليون جنيه، بكمية 17.5 مليون ورقة مالية، ما أهلّه للاستحواذ على 4.4% من تداولات السوق خلال الأسبوع.

وكان موقف الشركة المصرية للاتصالات من صفقة الاستحواذ المحتملة لمشغل الاتصالات السعودي "stc" على حصة فودافون العالمية بمصر واضحًا منذ البداية، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنَّها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب، نظرا لأهمية استثمارها في شركة "فودافون مصر"، حيث تعمل الشركة مع مستشاريها للوقوف على كل البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة والتي تشمل، حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة "فودافون مصر"، حق قبول عرض شراء إجباري وفقًا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعوديب، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.

وكانت "STC" وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة فودافون بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة المجموعة في "فودافون مصر" والبالغة 55% وتمّ تمديد المذكرة أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.