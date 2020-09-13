مصادر: الاستقرار الضريبي يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر

أكدت مصادر خاصة، أنّ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تستهدف تحقيق استقرار ضريبي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار على أرض مصر.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الحكومة تهدف لمكافحة التهريب الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وليس الغرض منها إضافة أي شرائح جديدة في منظومة الضرائب.

وأوضحت أنّ الدولة ستعمل على زيادة معدلات تحصيل الضرائب، والتوسع الأفقي عبر ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي غير المسجلة في قواعد البيانات الضريبية، وليس رفع الضرائب على المواطنين.

وتعد الضرائب أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، وأصبح إصلاح المنظومة الضريبية أمر غاية في الأهمية، بحسب المصادر، موضحة أنّ ذلك لدور الضرائب الحيوي في تقليص عجز الموازنة العامة، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنّه من المستهدف زيادة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5%، بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

كانت وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية، حرّفت تصريحات صادرة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن استهداف توسيع القاعدة الضريبية، وادّعت أنّ الدولة المصرية تستهدف رفع الضرائب على المواطنين.