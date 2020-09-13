الحكومة تحصّل 288 مليون جنيه ضرائب من 830 متهربا من الدفع

كشفت مصادر خاصة، عن سداد 830 متهربا ضرائب بقيمة 288 مليون و454 ألف جنيه، بعد أن كشفت منظومة "تحليل المخاطر وذكاء الأعمال" التابعة لوزارة المالية، الاشتباه في التهرب الضريبي لـ10 آلاف حالة عن الفترة الضريبية مارس وأبريل ومايو 2019، وجرى تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، والانتهاء من فحص 2095 حالة، وتبين تهرب 830، سدد منها الضرائب المستحقة بقيمة 288 مليون و454 ألف جنيهاً.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي التي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية في البلاد، أسفرت عن تحصيل 42.4 مليون جنيه من 9 آلاف حالة غير مسجلة ضريبيا، في الفترة من 25 ديسمبر 2018 حتى نهاية يوليو الماضي.

وأوضحت أنّ جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أسفرت عن ارتفاع عدد المسجلين في قاعدة بيانات القيمة المضافة لأكثر من 577 ألف بمعدل نمو يتجاوز 150% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وأوضحت أنّ أكثر من 289 ألف سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضي.

وأشارت إلى إطلاق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إيمانا بأنّ المواطن شريك أصيل في حوكمة النظم الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، لتحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء، بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات سواء الممول أو المواطن، موضحة أنّ المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدا لمن يسجل الفواتير أو يبلغ عن عدم إصدارها.