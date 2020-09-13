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ترامب يعلن دولة عربية جديدة بقوائم العلاقات مع إسرائيل بعد 72 سنة جمود

ترامب: لن نكتفي بالإمارات والبحرين

كتب:

محمد حسن عامر
03:51 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تطرق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أمام حشد انتخابي في ولاية "نيفادا"، مساء أمس، إلى اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، قائلًا: "انظروا الى ما فعلناه مع إسرائيل والإمارات والبحرين، على مدار 72 عامًا لم يحدث شيء، ونحن قمنا بذلك بسرعة كبيرة".

وتابع ترامب: "دول أخرى سوف تنضم إليها"، وهو التصريح ذاته الذي قاله قبل أن يتمّ الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

وقبل البحرين أعلنت الإمارات عن اتفاق مماثل مع إسرائيل، سيتمّ التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر.

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