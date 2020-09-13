تركيا تغازل مصر مجددا: تواصلنا ضرورة بغض النظر عن أي خلافات سياسية

جدد مستشار رئيس حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، محاولات النظام التركي التودد إلى مصر، مشيرًا إلى "ضرورة التواصل بين مصر وتركيا، بغض النظر عن أي خلافات سياسية قائمة"، وفق تصريحات صحفية نقلها موقع "تركيا الآن" المختص بالشأن التركي.

وزعم مستشار رئيس حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا، أنَّ ثروات المتوسط ملك للجميع، بما فيها تركيا، وذلك بالتزامن مع عودة سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا إيذانًا لجدية قرارات الناتو الأخيرة.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك تفاهم بين أنقرة والقاهرة بخصوص الملف الليبي، قال أقطاي: "لا توجد لديّ معلومات دقيقة في هذا الشأن"، مدعيًا في الوقت نفسه أنَّ هناك "تقاربًا وتواصلًا بين الطرفين".

وأضاف أقطاي: "لابد أن يكون هناك تواصل بالفعل بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين الرئيس أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فالحكومتان والشعبان يجب أن يتقاربا".

وبنبرة تراجعٍ تتزامن مع القرار التركي بسحب سفينة أوروتش رئيس من منطقة عملياتها بالجرف القاري اليوناني وعودتها إلى ميناء أنطاليا، قال أقطاي: "بالطبع لا نقول إن البحر المتوسط ملك لنا، بل نقول إن للجميع حقوقًا فيه، سواء مصر أو سوريا أو فلسطين أو لبنان أو اليونان أو تركيا".

وتابع: "لو تلاحظون فإن سواحل تركيا في البحر المتوسط هي الأكبر، ولكن لا يُترك لها إلا أقل القليل".

وكان الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي قال لـ"الوطن"، إنَّ "موقف أردوغان المعادي لمصر لا يوجد له ترحيب داخل تركيا، لأن مصر دولة مركزية ووجهت ضربات موجعة لتركيا في الفترة الأخيرة".

وأضاف "عبدالفتاح": "هناك اتجاه داخل تركيا لوقف هذا التوجه العدائي لمصر، ومحاولة إصلاح العلاقات بطريقة أو بأخرى ما من شأنه أن يحقق مكاسب لمصر أكثر من القطيعة".

وتحدث "عبدالفتاح" عن أسباب تغير المنظور التركي للعلاقات مع "القاهرة"، بقوله: "أعتقد أن أردوغان بدأ يستمع للاتجاه الداخلي الداعي لاستعادة العلاقات مع مصر، أما بخصوص الموقف من الإخوان وقتها لو هناك عودة سيكون هناك تفاوض بشان الثمن الذي سيدفع والموقف من الإخوان".