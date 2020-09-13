عاجل.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالإسماعيلية

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحل اختبائه بمنطقة وادي أم القمر في محافظة الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه - سلاح أبيض - قتل عمد - مخدرات وسلاح، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضايا (قتل عمد - مخدرات وسلاح – مخدرات)، بالظهير الصحراوي لمنطقة وادي أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، واتخاذه من تلك المنطقة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، واستقل سيارة ربع نقل "دون لوحات معدنية" محاولاً الهرب.

على الفور أحكمت القوات سيطرتها على الموقف، وجرى مطاردة المتهم والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه.

وعُثر بجوار جثة المتهم على (بندقيتين آليتين - 20 خزينة - مسدس - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - ميزان حساس - مبلغ مالي – السيارة المستخدمة).