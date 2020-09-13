وزير خارجية أرمينيا: نقدر دعم مصر لإحلال السلام بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأرميني، زهراب ناتساكانيان، إنّ العلاقات المصرية الأرمينية لا تقتصر فقط على السياحة، لكن هناك علاقات مستمرة مع مصر والعالم العربي، مبنية على الثقة، فضلا عن الصداقة بين الشعبين، فالشعب الأرميني جزء من الحضارة المصرية وجزء من الشعب المصري، كما أنّه جزء لا يتجزأ من الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية الأرميني، خلال مؤؤتمر صحفي منعقد في القاهرة مع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنّ الشعب الأرميني يقدر الدعم المصري لإحلال السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك ليبيا، كما أنّ أرمينيا ترحب بالجهود المصرية وتدعم قرارات مصر المهمة.

وتابع ناتساكانيان، أنّ الشعب الأرميني لجأ إلى مصر والشرق الأوسط، هربا من مذابح الدولة العثمانية، وساهم في كثير من الإنجازات بالشرق الأوسط.

وزاد وزير الخارجية الأرميني: "نقدر العلاقات الكبيرة بين مصر وأرمينيا، ممتنون للغاية للشعب المصري والحكومة المصرية على الجهود المبذولة لحماية شعبنا، وهناك مئات الآلاف من الشعب الأرميني في مصر، وبالتأكيد عملوا على تأكيد الصداقة بين البلدين، وزيارتي الآن ترسيخ للعلاقات وفرصة لتقييم الأوضاع الحالية والتشاور في الاهتمامات المشتركة، وندرك أننا نعمل جيدا عن قرب للتعاون مع بعضنا".

وأوضح ناتساكانيان، أنّ أرمينيا تسير في خطوات عملية لإرساء الحوار السياسي مع مصر والعلاقات الثقافية بين الدولتين، وقد تمتد أواصر التعاون لمجالات عديدة، مضيفا: "نرحب بالرئيس المصري لزيارة أرمينيا، ونتطلع للعمل عن كثب معا لإرساء قواعد العمل المشترك والتعاون بين البلدين".

واستكمل وزير الخارجية الأرميني، أنّ بلاده تتضامن مع قبرص واليونان في حقوقهما وفقا للقانون الدولي، ونؤكد دعمنا لمصر، لافتا إلى أنّ أي محاولة لزعزعة المنطقة ستلاقي اعتراض من أرمينيا.

وأكد ناتساكانيان، اعتراض أرمينيا على نقل الإرهابين لمناطق الصراع، مطالبا بمعالجة القضية، وحل القضية الليبية والنزاع في ليبيا.