مستقبل وطن: الأهم من المقاعد الآراء المتنوعة في البرلمان

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنّ القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس النواب، تضم الطوائف السياسية وجميع الآراء بتمثيل مشرف، والجميع هدفه الأساسي إعلاء المصلحة الوطنية.

وأضاف الخولي، خلال اجتماع التحالف الانتخابي، أنّ القائمة الوطنية بضمها القوى السياسية المختلفة في الانتماءات والآراء، تثرى الحياة الحزبية ومجلس النواب بالتنوع، ما يصب في مصلحة الوطن.

وتابع أنّ الأهم من أعداد المقاعد، وجود الآراء المتنوعة التي تختلف سياسيًا لكنها تتفق على حب الوطن، والاختلاف السياسي في صالح الوطن.