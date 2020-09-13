"حديد المصريين" تلحق بـ"عز" في رفع الأسعار

أبلغت شركة "حديد المصريين" تجار مواد البناء بالغرف التجارية عبر رسائل على الهاتف المحمول sms، بارتفاع سعر طن حديد التسليح بمقدار 550 جنيهاً، ليبلغ 10 آلاف جنيه للطن، تسليم المصنع، مقابل 9450 جنيهًا سعر الطن بداية الشهر الجاري.

وبذلك تلحق شركة "حديد المصريين" بشركة "حديد عز"، التي أعلنت، قبل قليل، رفع سعر طن الحديد إلى 10 آلاف و100 جنيه.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى سعي شركات الحديد لتعظيم أرباحها وتعويض جزء من خسائرها خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنّ شركة "حديد عز" هي التي تقود باقي الشركات، كونها تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق.

وقال "الزيني"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك عدة عوامل تؤثر على سوق الحديد في مصر، منها بورصة الحديد العالمية، وسعر خام "البليت"، وسعر الدولار، إضافة إلى الطلب على المنتج.

ويُشار إلى أن الطلبات الفردية تشكل نحو 60%من حجم الطلب على حديد التسليح في مصر.