روانج هوان: 3 لقاحات يتم تجربتها في الصين خلال الوقت الحالي

قال الإعلامى الصينى نادر رونج هوان، إن هناك 3 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يتم تجربتها في الصين خلال الوقت الحالي، والتجارب السريرية يتم تجربتها في الصين منذ 6 أشهر.

وأضاف "هوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد ويتم عرضه على شاشة "تن"، أن الدفعة الأولى من المتطوعين الصينيين أخذوا اللقاح قبل 6 أشهر واللقاح آمن جدا ولا يوجد أي تأثيرات سلبية، مؤكدًا أن من تم تجربة اللقاح الجديد عليهم تجاوزوا 100 ألف شخص، موضحًا في الوقت ذاته لا يوجد أي إصابات جديدة في الصين.

وكان لي دونج، الوزير المفوض والمستشار الإعلامي لسفارة الصين في القاهرة، قد أكد ثقته في متانة العلاقات المصرية الصينية، مشددًا على أنها علاقة أشقاء وليس أصدقاء مشيدًا بالتعاون المصري الصيني للسيطرة على الجائحة.

وأوضح أن الصين في طلائع الدول المطورة للقاح، وأن هناك 4 لقاحات اقتربت من نهاية التجارب وستدخل في فترة التصنيع، لافتا إلى وجود تعاون كبير بين السفارة الصينية ووزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون في تصنيع اللقاح بين الجانبين المصري والصيني.

وأعرب عن أمله بانتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاحات الصينية، وبدء تصنيعها في أقرب وقت ممكن.