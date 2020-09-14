الكنائس تبدأ المرحلة الثانية من الفتح التدريجي بزيادة أعداد المصلين

أعلنت عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، عن الدخول في المرحلة الثانية من الفتح التدريجي للكنائس والأديرة، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر الأنبا إبرآم، مطران الفيوم وتوابعها، إجراء تعديل في النظام الحالي الخاص بزيارة الأديرة وبصلاة القداسات وبعض الخدمات الطقسية والكنسية بإيبارشية الفيوم تمثلت في الآتي:

- يستقبل دير ومزار القديس الأنبا أبرآم بالعزب الزائرين يوميا من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساءا، وسيصلى القداس يوميا من الساعة 8 إلى 10 صباحا ما عدا يوم الجمعة من 9 إلى 11 صباحا، وفقا للنظام المتبع حاليًا، مع استمرار تعليق المبيت والخلوات الروحية للشباب والشابات.

- يستقبل كل من دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون ومنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان الزائرين من الساعة 6 صباحا حتى 5 مساءا، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد فقط، وسيصلى القداس يومي الأحد والجمعة من الساعة 8 إلى 10 صباحا، ويوم السبت سيقتصر على الزيارة وأخذ بركة الدير فقط مع استمرار تعليق المبيت والخلوات الروحية للشباب.

- صلاة الجنازات في جميع كنائس الإيبارشية ستكون بحضور 50 فردا كحد أقصى مع استمرار صلاة الجنازات بمنطقة المدافن لحالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا (الأمر الذي يقتضي مصارحة الكاهن بالسبب الفعلي للوفاة).

- صلاة القداسات في جميع كنائس الإيبارشية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بواقع فرد في كل دكة بحسب عدد الدكك بكل كنيسة على حده، مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق النظام المتبع حاليا والخاص بالتحديد المسبق لمواعيد وتواريخ حضور القداسات في دير الأنبا أبرآم والكنائس بالبندر والمراكز.

- صلاة رفع بخور عشية مساء يومي السبت والخميس من كل أسبوع وتذكارات الشهداء والقديسين بدون تحديد موعد مسبق اعتبارا من الخميس المقبل، بحضور 50 فردا كحد أقصى مع إمكانية صلاة وتسبحة نصف الليل.

- صلاة الخطوبات والأكاليل بجميع كنائس الإيبارشية بحضور 50 فردا كحد أقصى.

- استمرار تقديم الخدمات والأنشطة الكنسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه.

- استمرار التعليق المؤقت لكل من: "الخدمات والاجتماعات والأنشطة الكنسية – المقابلات والاعترافات بالمكاتب – صلاة الحميم – صلاة الثالث – غلق الكانتين والمكتبة – الزيارات المنزلية – تناول المرضى – استخدام قاعات المناسبات تحت أي مسمى – الرحلات بكافة أنواعها والتأكيد على عدم مسئولية الكنيسة عن أي رحلات تتم بمعرفة أشخاص خارج نطاق وإشراف الكنيسة".

- نظرا لعودة وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع وفي ظل أعداد الأفراد المسموح حضورهم في كافة الصلوات الطقسية المقامة في الكنائس في الفترة القادمة الأمر الذي يدعونا جميعا إلى التشديد والتعاون ومضاعفة الحرص والاهتمام في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتدابير الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعلنة تفصيلا سابقا، مع تجنب المصافحة باليد والاهتمام بارتداء الكمامة والوقوف على مسافات متباعدة أثناء التواجد بالكنيسة.

وكانت الكنائس الأرثوذكسية عاودت الفتح التدريجي في 3 أغسطس الماضي بعد فترة إغلاق استمرت 5 أشهر، ومنح المجمع المقدس أساقفة الإيبارشيات حرية اتخاذ القرارات في ترتيب نظام الفتح حسب ظروف كل إيبارشية.