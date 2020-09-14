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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-9-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
09:30 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 14 سبتمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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