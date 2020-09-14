تنفيذ 725 حكماً ما بين حبس وغرامات بأسوان

شنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان حملات موسعة اليوم، لضبط وتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة بمختلف مراكز المحافظة، في أسوان ودراو وكوم امبو ونصر النوبة وإدفو.

وأشار بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن، أن مدير الأمن، اللواء مصطفى عبد الفتاح، تلقى إخطارات بتنفيذ 725 حكماً متنوعاً، تضمنت ضبط 3 قضايا جنايات، و149 حكماً بالحبس الجزئي، و29 حكماً حبس مستأنف، و386 أحكام غرامات، و158 حكماً مخالفات.