وزير التعليم العالي: كل الدعم للمركز القومي للبحوث لحل أزمة كورونا

عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، اجتماعًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد هاشم رئيس المركز، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكّد وزير التعليم العالي، تقديم كل سبل الدعم للمركز القومي للبحوث؛ لتذليل العقبات من أجل إيجاد حلول لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عبدالغفار، إلى أهمية الدور الذي يبذله المركز القومي للبحوث في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنَّ المركز القومي للبحوث يمتلك التخصصات والمهارات التي تجعله على رأس المعاهد البحثية.

وخلال الاجتماع، شدد عبدالغفار على أهمية العمل الجاد فيما يخص ملف التجارب السريرية، مشيرّا إلى أهمية استغلال الوقت جيدا فى هذا الملف.

ومن جهته، أشار محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، إلى حل كل الأمور الإدارية الخاصة بملف التجارب السريرية، موجها الشكر لوزير قطاع الأعمال العام على دعمه الدائم للمركز القومي للبحوث.

وناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات.