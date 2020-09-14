قتيلان و12 مصاباً في تصادم ميكروباص ونصف نقل على "بنها الحر"

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق "شبرا - بنها الحر"، في نطاق مركز قها بمحافظة القليوبية، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبد العظيم محمد، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر، وبإخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، انتقل على الفور اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعقيد نصر القارح، مدير مباحث مرور القليوبية، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، أحداهما "ميكروباص" محملة بالركاب، والثانية ربع نقل.

كما تبين من المعاينة أن سائق السيارة النقل انحرف بشدة، بسبب السرعة الجنونية، ليصطدم بالسيارة الميكروباص، مما أدى إلى انقلابها وسقوطها وسط الزراعات أسفل الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها، وتم رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.