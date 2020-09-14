بدء عرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" بمسرح الطليعة اليوم

تُعرض، في السابعة مساء اليوم، بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، من إنتاج البيت الفني للمسرح.

ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" من بطولة ياسر صادق، وشادي سرور، وطه خليفة، ومحمد ناصر، وألحان المهدي، وهايدي رفعت، وحمادة شوشة، والآداء الصوتي للنجم نبيل الحلفاوي، وتأليف موسيقى أحمد نبيل، والديكور محمد سعد، وتصميم ملابس مروة منير، وتعبير حركي عمرو باتريك، والمسرحية من تأليف محمود جمال، ةإخراج تامر كرم.

وتدور أحداث المسرحية حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون، والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.